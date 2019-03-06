2019-03-06T21:06:45+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Осиповичах футбольный фанат повредил 14 машин

Преступником оказался 18-летний «ультрас» с наклонностями нациста
Надежда БУТОВИЧ
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Молодой человек порезал колеса авто в состоянии алкогольного опьянения. Фото: МВД.Молодой человек порезал колеса авто в состоянии алкогольного опьянения. Фото: МВД.
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Во вторник, 5 марта, телефон дежурной службы 102 в Осиповичском РОВД раскалился от череды звонков. Звонили владельцы 14 авто, которые обнаружили свои машины на утро с порезанными колесами, информируют в МВД,

– К поиску виновных подключились не только работники угрозыска, но также сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, – пояснили в силовом ведомстве.

Было предположение что «распотрошили» колеса болельщики местного футбольного клуба. Вскоре эта информация нашла подтверждение, был арестован злоумышленник. Им оказался местный 18-летний житель, который является не только «ультрасом» (Ред.: представитель организованной группы футбольных фанатов), но активным распространителем идей нацизма.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор, он признался, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Ранее молодой человек привлекался за проявления экстремизма и нацистскую пропаганду.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении его под стражу.

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