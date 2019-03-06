В Лоевском районе мужчина опрокинулся в реку вместе с трактором и погиб

По предварительной версии тракторист не справился с управлением

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Трагедия произошла в Лоевском районе в начале марта, информируют в пресс-службе Следственного Комитета.

В воскресенье, 3 марта, в милицию обратился житель Гомеля. Мужчина сообщил правоохранителям, что его 26-летний брат, работник одного из районных предприятий Лоевщины, несколько дней не выходит на связь и неизвестно его местонахождения.

Поиски пропавшего мужчины развернули в Лоевском районе. Сначала в русле реки нашли опрокинутым трактор, который принадлежит отцу пропавшего сельчанина. Затем нашли и его самого – тело погибшего мужчины было в кабине трактора.

Предположительно мужчина ехал на сельхозмашине по возвышению вдоль речки и в какой-то момент не справился с управлением – трактор упал с обрыва прямо в воду и опрокинулся .

Трактор извлекли из воды, назначили ряд экспертиз для определения точной картины произошедшей трагедии. По факту гибели проводится проверка.