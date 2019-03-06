2019-03-06T22:05:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Прогноз погоды в Беларуси на 7 марта: +13, но сильный ветер

Оранжевый уровень опасности продлен до 8 марта
Надежда БУТОВИЧ
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Днем будет сильный ветер с порывами.Днем будет сильный ветер с порывами.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В республике сохраняется ветреная погода, синоптики и МЧС – продлили оранжевый уровень опасности на ближайшие дни, информирует belta.by.

В предпраздничный четверг, 7 марта, погода могла бы быть по-настоящему весенней, если бы не ураганный ветер с юга со скоростью 6–11, а утром и днем с порывами до 15–20 метров в секунду.

Ночью, правда, в восточных регионах подморозит: от -4 до -7 ниже нуля. Но в среднем по республике будет от -3 до 2 градусов выше ноля. А вот днем будет намного комфортнее: температура установится в пределах 3–9 градусов выше ноля на термометре, а в западных районах и вовсе потеплеет до +10 – +13 градусов.

Настроение было бы вообще замечательным, если бы показалось солнце, но синоптики прогнозируют облачную погоду в четверг. Также в этот день не стоит ожидать серьезного дождя, только на севере республики – незначительные осадки.

Правда, в утреннее время перепады от плюса к минусу по-прежнему чреваты образованием гололеда и наледи на отдельных участках автотрасс.

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