Лукашенко: «Беларусь прославляют успехи и победы женщин»

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От всей души президент Беларуси поздравил прекрасную половину страны с Днем женщин и обратился к ним с небольшим посланием:

- Дорогие соотечественницы! Желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения и исполнения всех желаний.

Александр Лукашенко считает, что Женский день наполнен особой весенней атмосферой, а еще - светлыми чувствами к женщинам, которые дарят заботу и доброту, уют родного дома.

Президент поблагодарил женщин «за активное участие во всех сферах жизни общества, воспитание юного поколения, умение поддерживать покой и благополучие в семье», цитирует пресс-служба.

Именно женщины делают мир добрее, обеспечивая его духовное единство и стабильность, уверен Лукашенко. Он добавил, что Беларусь прославляют профессиональные успехи и победы ее женщин, их несравненная красота.

- Ваши понимание и поддержка, тепло любящих сердец вдохновляют нас, мужчин, на новые свершения, - признался президент.

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