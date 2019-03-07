2019-03-07T09:51:14+03:00
Общество
КП Беларусь

К 8 Марта Центральный ботанический сад подготовил экспозицию орхидей

Уникальную возможность увидеть «спящую красавицу» получат посетители выставки
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Ботанический сад подготовил экспозицию орхидей. Фото: cbg.org.byБотанический сад подготовил экспозицию орхидей. Фото: cbg.org.by
Изменить размер текста:

Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси подготовил подарок женщинам к 8 марта: здесь открылась экспозиция орхидей «Спящая красавица». Выставка работает на втором этаже экспозиционной оранжереи тропических и субтропических растений.

- Красота орхидей воодушевит ваших мужчин, и они смогут определиться с подарком для своих любимых, - говорят в администрации ботанического сада.

Экспозиция позволит увидеть орхидеи из коллекции ботанического сада, акцентом которой станет орхидея «спящая красавица» - плейоне формозана. Этот цветок долгими зимними ночами спит без листьев в своей маленькой темной луковице, чтобы проснуться весной и поразить своей необычайной красотой.

Еще на выставке можно увидеть другие необычные растения: например, воздушные цветы азалий, японские камелию и рафиолепсис зонтичный.

- Особый шарм и элегантность красавиц из жарких стран - стрелиций королевских, а также изящность и простота комнатных кленов и комнатной липы, - добавили в ботаническом саду. Еще там гарантируют незабываемое впечатление от цветения банана японского.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Центр Минска перекроют из-за женского забега к 8 марта
22-летнюю барменшу с наркотиками задержали в Минске
Лукашенко: «Беларусь прославляют успехи и победы женщин»
В школах на Гомельщине начнут выращивать арбузы, как у президента
Прогноз погоды в Беларуси на 7 марта: +13, но сильный ветер
В Лоевском районе мужчина опрокинулся в реку вместе с трактором и погиб
В Осиповичах футбольный фанат повредил 14 машин
В брестской школе открыли бесплатный научный IT-класс – STEM-центр
«Думал, что внутри смартфоны»: в Мстиславле вор стащил 10 пустых коробок от мобильников
В Кобрине вор ушел от преследования в женском пальто, но его вычислили по ДНК
Офицера МЧС нашли повешенным в собственном гараже в Светлогорске
35-летний мужчина, избившей до смерти пенсионера в Солигорске, предстанет перед судом
В Дзержинском районе дочка зарубила топором отца-пенсионера
В Браславском районе едва не сгорел трактор
Женщину, выбросившую новорожденного в кусты, будут судить в Могилеве
В 2019 году зарплаты бюджетников вырастут дважды
В Брестской области активизировались клещи
Макей: Беларусь хочет более активно сотрудничать с НАТО
В Бресте разыскивают двух без вести пропавших девушек
В Беларуси планируют хранить донорские половые клетки более 10 лет
В Гродно женщина выпала с балкона второго этажа
Пешеход помирился с таксистом, который сломал ему нос, но того все равно оштрафовали
В Пуховичском районе корова родила тройню
В бане под Климовичами нашли самовар с патронами