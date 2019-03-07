К 8 Марта Центральный ботанический сад подготовил экспозицию орхидей

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Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси подготовил подарок женщинам к 8 марта: здесь открылась экспозиция орхидей «Спящая красавица». Выставка работает на втором этаже экспозиционной оранжереи тропических и субтропических растений.

- Красота орхидей воодушевит ваших мужчин, и они смогут определиться с подарком для своих любимых, - говорят в администрации ботанического сада.

Экспозиция позволит увидеть орхидеи из коллекции ботанического сада, акцентом которой станет орхидея «спящая красавица» - плейоне формозана. Этот цветок долгими зимними ночами спит без листьев в своей маленькой темной луковице, чтобы проснуться весной и поразить своей необычайной красотой.

Еще на выставке можно увидеть другие необычные растения: например, воздушные цветы азалий, японские камелию и рафиолепсис зонтичный.

- Особый шарм и элегантность красавиц из жарких стран - стрелиций королевских, а также изящность и простота комнатных кленов и комнатной липы, - добавили в ботаническом саду. Еще там гарантируют незабываемое впечатление от цветения банана японского.