22-летнюю барменшу с наркотиками задержали в Минске

Девушка живет вместе с матерью, которая состоит на учете в наркологическом диспансере

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8 марта не отметит с праздничным настроением 22-летняя минчанка. На днях ее задержала милиция за незаконный оборот наркотических средств. У девушки дома нашли сразу несколько запрещенных веществ: более 5 гр гашиша, психотроп MDMA массой 0,30 гр и марку, пропитанную особо опасным психотропным веществом LSD.

Минчанка ранее не судима, она работает барменом в одном из столичных заведений. Наркотики у нее искали вместе с инструктором-кинологом, сообщает ГУВД Минска.

По изъятым веществам уже провели экспертизу и подтвердили, что это действительно наркотики и опасные психотропы. Проводится дальнейшая проверка, чтобы установить и задержать сбытчика запрещенных веществ, отмечают в столичной милиции.

Кстати, девушка живет вместе с матерью, которая состоит на учете в наркологическом диспансере. Женщину раньше судили за незаконный оборот наркотиков и психотропов.