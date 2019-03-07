Центр Минска перекроют из-за женского забега к 8 Марта

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8 Марта в Минске пройдет женский забег Beauty Run, на время которого будет закрыто движение на проспекте Независимости. Такое решение принял Мингорисполком. С 6.30 до 9.30 будет перекрыта часть пр. Независимости в первой и во второй полосах для движения на участке со стороны ул. Свердлова в направлении ул. Бобруйской; с 11.30 до 14.00 будет запрещено движение на участке от ул. Свердлова до ул. Козлова; и с 9.30 до 15.00 будет закрыт для движения всех видов транспорта участок пр. Независимости на участке от ул. Бобруйской, ул. Московской до ул. Свердлова.

Начало забега запланировано в полдень, для участия в мероприятии зарегистрировались около 5 тыс. женщин, сообщает столичная Госавтоинспекция.

Кстати, в работу общественного транспорта Минска 8 марта внесли изменения. По информации «Минсктранса», в пятницу городские автобусные маршруты будут ходить по графику воскресных дней, а троллейбусы 8 марта будут работать по графику субботы. Трамваи 8 - 10 марта будут ходить по графику выходного дня.