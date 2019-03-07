2019-03-07T12:45:27+03:00
Экономика
КП Беларусь

Золотовалютные резервы Беларуси выросли и составляют 7,1 млрд долларов

За февраль запасы страны увеличились на 77,5 млн долларов, или на 1,1%
Павел МИЦКЕВИЧ
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Золотовалютные резервы Беларуси вырослиЗолотовалютные резервы Беларуси вырослиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Золотовалютные резервы Беларуси пока держатся на запланированном уровне. На 1 марта они составили почти 7,1 млрд долларов США в эквиваленте. Напомним, к началу следующего года объем международных резервных активов должен составить не менее 7,1 млрд долларов - именно такая цифра заложена в основных направлениях денежно-кредитной политики Беларуси на 2019 год.

Однако в этом году Беларусь должна будет отдать по кредитам почти 5 млрд долларов, и в январе золотовалютные резервы страны упали почти на 140 млн долларов, то есть на 2%. Зато за февраль золотовалютные резервы выросли на 77,5 млн долларов, или на 1,1%. Этому способствовала покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, говорится в сообщении Нацбанка.

Также увеличить запасы помогли поступления в бюджет валюты, в частности, от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а еще - поступление денег от продажи Нацбанком облигаций, номинированных в инвалюте.

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