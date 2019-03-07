+14, а потом снег: погода на выходные в Беларуси

Теплее всего в Женский день будет на Гомельщине: до плюс 14 Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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8 марта погода сделает белорусам собственный подарок: осадки прекратятся, на большей части территории страны ожидается солнечная, теплая погода, правда, с порывами ветра.

Теплее всего в Женский день будет на Гомельщине: до плюс 14 градусов днем. По Брестской области - до +13, в Минской и Гродненской областях - до +11, в Могилевской - до +10. Единственный регион, где обещают небольшой дождь, - северная Витебщина. Там прогнозируют +7...+9 градусов. При этом ветер, хоть и весенний, будет немного портить погоду по всей стране - порывы ожидаются от 12 до 21 м/с.

В субботу немного похолодает, но будет еще тепло, а с воскресенья погода снова испортится. Небо обложат тучи, начнутся осадки, которые в понедельник перейдут в мокрый снег, прогнозирует Белгидромет. Температура воздуха опустится до 0...+5 градусов. В последующие дни погода тоже будет изменчивой.