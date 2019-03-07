2019-03-07T12:48:37+03:00
Общество
КП Беларусь

+14, а потом снег: погода на выходные в Беларуси

С воскресенья погода снова испортится
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Теплее всего в Женский день будет на Гомельщине: до плюс 14Теплее всего в Женский день будет на Гомельщине: до плюс 14Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

8 марта погода сделает белорусам собственный подарок: осадки прекратятся, на большей части территории страны ожидается солнечная, теплая погода, правда, с порывами ветра.

Теплее всего в Женский день будет на Гомельщине: до плюс 14 градусов днем. По Брестской области - до +13, в Минской и Гродненской областях - до +11, в Могилевской - до +10. Единственный регион, где обещают небольшой дождь, - северная Витебщина. Там прогнозируют +7...+9 градусов. При этом ветер, хоть и весенний, будет немного портить погоду по всей стране - порывы ожидаются от 12 до 21 м/с.

В субботу немного похолодает, но будет еще тепло, а с воскресенья погода снова испортится. Небо обложат тучи, начнутся осадки, которые в понедельник перейдут в мокрый снег, прогнозирует Белгидромет. Температура воздуха опустится до 0...+5 градусов. В последующие дни погода тоже будет изменчивой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Мошенник предлагал людям вести совместный бизнес и присваивал их деньги
Правительство ожидает, что курс доллара вырастет до 2,38 руб
Водолазы нашли тела рыбаков, которые провалились под лед в Березовском районе
Мингорисполком отказал в проведении Дня Воли у Оперного театра
Курс белорусского рубля вырос перед длинными выходными
Одежда, сумки, нижнее белье: что покупали белорусы к 8 Марта
В Бресте запустили оплату проезда в общественном транспорте через смартфон
Покупатели автомобиля теперь могут проверить, не находится ли он в розыске
Стало известно, где откроется первый в Беларуси магазин H&M
Избивал, унижал кадетов: замдиректора училища будут судить
Золотовалютные резервы Беларуси выросли и составляют 7,1 млрд долларов
Центр Минска перекроют из-за женского забега к 8 Марта
22-летнюю барменшу с наркотиками задержали в Минске
К 8 Марта Центральный ботанический сад подготовил экспозицию орхидей
Александр Лукашенко: Беларусь прославляют успехи и победы женщин
В школах на Гомельщине начнут выращивать арбузы, как у президента