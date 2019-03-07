2019-03-07T12:54:18+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Избивал, унижал кадетов: замдиректора училища будут судить

За превышение служебных полномочий педагогу грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет
Павел МИЦКЕВИЧ
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Замдиректора минского кадетского училища будут судитьЗамдиректора минского кадетского училища будут судитьФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Бывшего замдиректора по воспитательной работе Минского областного кадетского училища будут судить в районном суде Слуцка. Процесс начнется 11 марта, сообщает Минский областной суд. Потерпевшими по делу проходят дети.

В отношении экс-воспитателя было возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 426 УК («Превышение власти или служебных полномочий»). Расследование было завершено и направлено в прокуратуру, оттуда дело передали в суд. Педагогу грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

В процессе расследования было установлено, что мужчина «подменял методы воспитания методами физического насилия, чтобы оказать на воспитанников психологическое и физическое воздействие». Оказалось, что обвиняемый даже бил воспитанников, часто словесно унижал честь и личное достоинство кадетов.

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