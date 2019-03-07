Стало известно, где откроется первый в Беларуси магазин H&M

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23 ноября 2018 года стало известно, что в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей зарегистрировалась компания ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц Бел». Это была хорошая новость для столичных модников: в Беларусь пришел известный бренд H&M.

Тогда предполагалось, что первый магазин H&M должен открыться в торговом центре Green City на Каменной Горке. Но сейчас стало известно, что бренд нашел свое место в ТРЦ Galleria Minsk на проспекте Победителей. Открыть двухэтажный магазин бренда планируется уже этой осенью.

Напомним, шведский бренд входит в топ-100 самых дорогих компаний в мире и известен благодаря своей недорогой одежде, обуви и аксессуарам. Кроме масс-маркета компания создает одежду совместно с мировыми домами мод: Marc Jacobs, Ralph Lauren, Moschino и др. Стоят такие лимитированные коллекции обычно меньше дизайнерских и разлетаются за считаные часы. Каждый год выходят и коллекции бренда, сделанные вместе со звездами. Например, новогодняя одежда от Кэти Перри, купальники от Кайли Миноуг и платья от Мадонны.

КСТАТИ

Первый магазин H&M в Москве открылся еще в 2009 году, а вот в Киеве - только летом этого года. На открытии в Киеве был настоящий ажиотаж: люди ночевали прямо в торговом центре, а очереди в кассы были чуть меньше очередей в Лувр. Белорусы в день открытия под магазинами не спят, но в очередях стоят исправно, ведь первым покупателям обычно дают большие скидки и подарки. Например, на открытии все той же Zara покупательницы жаловались, что стояли в очереди у касс и примерочных по полчаса.