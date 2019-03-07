2019-03-07T12:56:17+03:00
Экономика
КП Беларусь

Стало известно, где откроется первый в Беларуси магазин H&M

И это не Green City
Таисия САВИНА
Поделиться:
Источник фото: страница бренда на facebook.comИсточник фото: страница бренда на facebook.com
Изменить размер текста:

23 ноября 2018 года стало известно, что в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей зарегистрировалась компания ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц Бел». Это была хорошая новость для столичных модников: в Беларусь пришел известный бренд H&M.

Тогда предполагалось, что первый магазин H&M должен открыться в торговом центре Green City на Каменной Горке. Но сейчас стало известно, что бренд нашел свое место в ТРЦ Galleria Minsk на проспекте Победителей. Открыть двухэтажный магазин бренда планируется уже этой осенью.

Напомним, шведский бренд входит в топ-100 самых дорогих компаний в мире и известен благодаря своей недорогой одежде, обуви и аксессуарам. Кроме масс-маркета компания создает одежду совместно с мировыми домами мод: Marc Jacobs, Ralph Lauren, Moschino и др. Стоят такие лимитированные коллекции обычно меньше дизайнерских и разлетаются за считаные часы. Каждый год выходят и коллекции бренда, сделанные вместе со звездами. Например, новогодняя одежда от Кэти Перри, купальники от Кайли Миноуг и платья от Мадонны.

КСТАТИ

Первый магазин H&M в Москве открылся еще в 2009 году, а вот в Киеве - только летом этого года. На открытии в Киеве был настоящий ажиотаж: люди ночевали прямо в торговом центре, а очереди в кассы были чуть меньше очередей в Лувр. Белорусы в день открытия под магазинами не спят, но в очередях стоят исправно, ведь первым покупателям обычно дают большие скидки и подарки. Например, на открытии все той же Zara покупательницы жаловались, что стояли в очереди у касс и примерочных по полчаса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Мошенник предлагал людям вести совместный бизнес и присваивал их деньги
Правительство ожидает, что курс доллара вырастет до 2,38 руб
Водолазы нашли тела рыбаков, которые провалились под лед в Березовском районе
Мингорисполком отказал в проведении Дня Воли у Оперного театра
Курс белорусского рубля вырос перед длинными выходными
Одежда, сумки, нижнее белье: что покупали белорусы к 8 Марта
В Бресте запустили оплату проезда в общественном транспорте через смартфон
Покупатели автомобиля теперь могут проверить, не находится ли он в розыске
Избивал, унижал кадетов: замдиректора училища будут судить
+14, а потом снег: погода на выходные в Беларуси
Золотовалютные резервы Беларуси выросли и составляют 7,1 млрд долларов
Центр Минска перекроют из-за женского забега к 8 Марта
22-летнюю барменшу с наркотиками задержали в Минске
К 8 Марта Центральный ботанический сад подготовил экспозицию орхидей
Александр Лукашенко: Беларусь прославляют успехи и победы женщин
В школах на Гомельщине начнут выращивать арбузы, как у президента