В Бресте запустили оплату проезда в общественном транспорте через смартфон

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В Бресте запустили пилотный проект оплаты проезда в общественном транспорте с помощью смартфонов. Для этого пассажирам нужно скачать мобильное приложение, зарегистрироваться и привязать платежную карту.

Приложение позволяет приобрести электронный билет. Купленный билет сохраняется в личном кабинете пользователя. Оплата проезда производится при входе в транспорт с использованием функции приложения «Оплатить» или путем сканирования QR-кода, размещенного в транспортном средстве.

А как доказать контролерам, что проезд оплачен? В случае проверки достаточно предъявить электронный билет, сохраненный в приложении, которое доступно для скачивания в Арр Store и Google Play.

Подробнее о том, как выглядит оплата проезда через смартфон, «Комсомолке» рассказывали в «Брестгортрансе». Итак, пассажир заходит в автобус. Если на телефоне включен интернет и GPS, приложение определяет госномер автобуса и выдает вам оповещение, что надо оплатить проезд. Пассажир может нажать на кнопку «подтвердить» или «отменить». Если вы подтверждаете оплату, то с карточки списываются деньги, а в приложении формируется так называемый электронный билет, который имеет привязку к конкретному автобусу и хранится в личном кабинете на мобильном телефоне. Когда в салон зайдут контролеры, они просканируют QR-код билета и увидят, что вы оплатили проезд.