Одежда, сумки, нижнее белье: что покупали белорусы к 8 Марта

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Яндекс рассказал, что белорусы покупают к 8 Марта. Аналитики сервиса «Яндекс.Кассы» подвели итоги и выяснили, что денег на подарки к Женскому дню в Беларуси стали тратить меньше.

А покупали, в основном, сумки, платки, одежду, кошельки и нижнее белье. В среднем за эти покупки, которые проходили через «Яндекс.Кассы», отдавали 22 рубля. А в целом за онлайн-покупки в период с 1 по 5 марта средний чек белоруса составил 124 рубля - на 13 рублей меньше, чем за тот же период прошлого года.

Среди популярных покупок перед Женским днем в Беларуси также книги, товары для дома и дачи, а еще - билеты на концерты, в кино и театры. Традиционно в топ вошли косметика и парфюм, украшения, цветы, сувениры и хендмейд. Смартфоны, гаджеты и бытовая техника оказались на последней позиции в списке 10 самых популярных покупок к 8 Марта.