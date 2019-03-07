2019-03-07T14:25:29+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курс белорусского рубля вырос перед длинными выходными

Доллар, евро и российский рубль снова подешевели
Павел МИЦКЕВИЧ
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Доллар, евро и российский рубль снова подешевелиДоллар, евро и российский рубль снова подешевелиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Белорусский рубль укрепился ко всем основным валютам корзины на последних торгах недели перед длинными выходными. 7 марта курс национальной валюты вырос по отношению к доллару, евро и российскому рублю, сообщает Белорусская валютно-фондовая биржа.

Так, доллар США подешевел на 0,0034 рубля, до 2,138 руб. за 1 долл., курс евро снизился на 0,0023 руб. и составил 2,4179 руб. за 1 евро. А курс российского рубля опустился на 0,0089 руб. и теперь равен 3,2429 бел. руб. за 100 российских руб.

Напомним, накануне, 6 марта, на торгах биржи белорусский рубль тоже укрепился к основным валютам корзины. На прошлой неделе курсы валют также падали по отношению к белорусскому рублю. Следующие торги на бирже пройдут уже после трех выходных дней - 11 марта.

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