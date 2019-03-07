2019-03-07T14:06:29+03:00
Политика
КП Беларусь

Мингорисполком отказал в проведении Дня Воли у Оперного театра

Оппозиция планировала отметить 101-летие БНР
Павел МИЦКЕВИЧ
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Мингорисполком отказал в проведении Дня Воли у Оперного театраМингорисполком отказал в проведении Дня Воли у Оперного театраФото: Павел МАРТИНЧИК
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Минский горисполком не разрешил провести массовую акцию по случаю 101-й годовщины провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. Оппозиция планировала организовать праздничные мероприятия по случаю Дня Волю у Оперного театра - как и в прошлом году. Однако в этот раз власти отказали, сославшись на то, что был нарушен закон: информация о предстоящем митинге была распространена в прессе до того, как было получено официальное разрешение.

- Были поданы две заявки на одно и то же место, но на разное время - в понедельник и воскресенье. О заявке на воскресенье мы специально не давали никакой информации в СМИ, - цитирует БелаПАН лидера движения «За Свободу» Юрия Губаревича, который заявил о намерении обжаловать решение Мингорисполкома в суде.

Напомним, неделю назад во время «Большого разговора с президентом» Александр Лукашенко предложил отмечать День Воли на площади Бангалор, заявив, что на стадионе «Динамо» никаких акций не будет: «Столетие БНР - ну, столетие, великая дата, отпраздновали - хватит».

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