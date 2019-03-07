2019-03-07T15:00:29+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Водолазы нашли тела рыбаков, которые провалились под лед в Березовском районе

Двоих погибших достали со дна спустя две недели поисков
Оксана БРОВАЧ
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Фото: ПСО «Ангел»Фото: ПСО «Ангел»
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Поисками тел утонувших рыбаков занимались водолазы ОСВОД и подготовленные волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел».

Напомним, трагедия произошла на озере Черное в Березовском районе 25 февраля. Четверо рыбаков вышли на весенний лед. Он неожиданно разошелся под ногами у мужчин, и они утонули. Четвертый чудом выжил - с переохлаждением попал в больницу.

Тела двоих рыбаков водолазы искали почти неделю. Поиски осложнялись тем, что на следующий же день после ЧП на озере растаял лед. Место, где мужчины утонули, оказалось не так просто идентифицировать.

Спустя неделю водолазы ОСВОД подняли на поверхность тело 47-летнего жителя Березы. Его водой отнесло на 400 метров от места, где он провалился под лед.

Найти на дне озера последнего рыбака помог прибор. Фото: ПСО «Ангел»

Найти на дне озера последнего рыбака помог прибор. Фото: ПСО «Ангел»

Его коллегу спасателям помогали искать волонтеры «Ангела» со спецприбором. В итоге 6 марта погибшего нашли.

- От лица родственников выражаем огромную благодарность Дмитрию, Александру, Сергею за проявленную помощь в поиске. За ваш профессионализм и за ваше сочувствие. Огромная благодарность вашей организации, спасибо, что не бросаете людей в беде один на один. Низкий поклон, здоровья вам и вашим семьям, и - как бы плохо ни звучало - меньше работы! - такой отзыв о работе спасателей оставили в соцсетях.

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