2019-03-07T15:03:54+03:00
Экономика
КП Беларусь

Правительство ожидает, что курс доллара вырастет до 2,38 руб

В Совмине спрогнозировали и инфляцию, которая через два года должна упасть до 4,5%
Павел МИЦКЕВИЧ
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Правительство ожидает, что курс доллара вырастет до 2,38 рубПравительство ожидает, что курс доллара вырастет до 2,38 рубФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Правительство Беларуси приняло среднесрочную финансовую программу республиканского бюджета на 2019-2021 годы. В документе, который подписал премьер-министр Сергей Румас, содержатся ожидания правительства относительно курса белорусского рубля к доллару США. На конец нынешнего года он должен составлять около 2,27 руб., а до конца 2021 года достигнет 2,38 руб.

В Совмине спрогнозировали и инфляцию, которая через два года должна упасть до 4,5%. Индекс роста потребительских цен в среднем за 2019 год составит 105,3%, за 2020 год - 105%, а в 2021 году снизится до 104,5%.

В программе определены основные параметры экономического развития и важнейшие денежно-кредитные показатели Беларуси на 2019-2021 годы, сообщает БелаПАН. Например, объемы ВВП на 2019 год заложены в размере 129 млрд 386,4 млн рублей, в 2020 году этот показатель должен вырасти до 146 млрд 3,9 млн, а в 2021-м - до 159 млрд 97,5 млн.

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