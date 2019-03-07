2019-03-07T15:24:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Мошенник предлагал людям вести совместный бизнес и присваивал их деньги

Милиция нашла нескольких пострадавших и ищет еще
Наталья ПАРТОЛИНА
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Если этот человек взял у вас деньги и пообещал открыть совместный бизнес, но не сдержал обещания, звоните в милицию! Фото: УВД.Если этот человек взял у вас деньги и пообещал открыть совместный бизнес, но не сдержал обещания, звоните в милицию! Фото: УВД.
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В Россонском районе мужчина обманул нескольких знакомых, предлагая им вести совместный бизнес. Сам он нигде не работал, но убедительно рассказывал друзьям и знакомым о том, что планирует открыть свое дело. Некоторые поверили ему настолько, что согласились стать партнерами и внесли свою долю на создание бизнеса. Однако люди не дождались ни открытия торгового предприятия, которое якобы планировал создать мужчина, ни прибыли, ни даже возвращения своих денег.

- В милицию обратился потерпевший, который передал подозреваемому 50 000 российских рублей, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. - Установлено, что от его действий пострадали еще несколько человек. Возбуждено уголовное дело.

Россонские правоохранительные органы предлагают всем, кто еще пострадал от противоправной деятельности 31-летнего мужчины либо обладает какой-либо информацией о его махинациях, обращаться по телефонам +375 (29) 293-87-87(МТС), 8 (02159) 4-13-23 или 102. Гарантируется конфиденциальность.

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