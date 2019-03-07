2019-03-07T15:39:09+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске мужчины в касках влезли в окно роддома

Так спасатели решили поздравить новоиспеченных мам с Женским днем
Наталья ПАРТОЛИНА
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Витебские спасатели показали шоу пациенткам роддома и подарили им цветы. Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ, "Витебские вести".Витебские спасатели показали шоу пациенткам роддома и подарили им цветы. Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ, "Витебские вести".
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Накануне 8 Марта необычную акцию организовали витебские спасатели. При помощи автолестницы мужчины в форме и касках влезли в окно областного родильного дома с огромной корзиной цветов. Сотрудники МЧС поздравили новоиспеченных мам с наступающим Женским днем и подарили им тюльпаны.

- Такое мероприятие мы решили организовать в нашем регионе впервые, - рассказал начальник областного управления МЧС изданию «Витебские вести». - Роддом выбрали потому, что в этих стенах начинается новая жизнь и женщина становится мамой, которая для каждого малыша является гарантом безопасности.

Кроме тюльпанов пациентки роддома получили в подарок брошюры о безопасности и полюбовались из окон на водную феерию, которую устроили для них спасатели.

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