На Зыбицкой в Минске установят 6-метрового слона Сальвадора Дали

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Бронзовую скульптуру высотой 6 метров и весом свыше 2,5 тонны установят в центре Минска, на перекрестке улиц Герцена и Зыбицкой. Это известный «Триумфальный слон» Сальвадора Дали - с неестественно длинными и хрупкими ногами. Скульптура появится 14 марта к открытию выставки знаменитого художника и станет одним из экспонатов международного проекта «Сальвадор Дали».

На выставке представлено свыше ста произведений скульптуры, графики и ювелирных изделий авторства Дали, а также предметы декоративно-прикладного искусства. Скульптуру «Триумфальный слон» уже устанавливали на улицах Бархрейна, Хайфы, Дубая, Шанхая.

Произведения, включенные в экспозицию, были представлены более чем в 100 музеях в разных уголках мира, сообщает Национальный художественный музей Беларуси. Выставка гения сюрреализма в Минске будет работать с 16 марта по 30 июня.