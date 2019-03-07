2019-03-07T16:44:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Фаниполе водитель насмерть сбил женщину и скрылся

Госавтоинспекция ищет водителя, совершившего смертельное ДТП
Павел МИЦКЕВИЧ
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ГАИ ищет водителя-убийцуГАИ ищет водителя-убийцуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Незадолго до 8 марта под колесами авто в Фаниполе погибла молодая женщина. В среду вечером 34-летняя пешеход шла по проезжей части с нарушением Правил дорожного движения - без фликеров. Женщину сбила машина, при этом водитель скрылся с места аварии. Пешеход получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.

Госавтоинспекция ищет водителя, совершившего смертельное ДТП - в ходе оперативно-розыскных мероприятий личность предполагаемого нарушителя уже установлена, проводятся мероприятия по его обнаружению и задержанию, сообщает МВД.

Всего за минувшие сутки в Беларуси произошло 294 ДТП с материальным ущербом. В авариях одни человек погиб, двое получили травмы. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 25 водителей. За нарушение ПДД к ответственности привлечено 860 пешеходов, из них 224 - за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток.

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