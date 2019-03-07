Чтобы найти себе подругу, борисовчанин постил порно в соцсетях

Сейчас на него могут возбудить уголовное дело

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За распространение фотографий порнографического характера милиция задержала 20-летнего жителя Борисова. 21-летний парень попался на том, что постил порно в одну из популярных групп «Вконтакте». Другой молодой человек, минчанин, заметил это и сообщил о противоправных действиях пользователя соцсети в милицию.

Правоохранителя быстро нашли парня, оказалось, что раньше проблем с законом у него не было. А фотографии порнографического характера он оставлял в соцсети, чтобы привлечь к себе внимание и найти себе подругу - так он признался милиционерам.

Материалы милицейской проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки, ведь за такое грозит уголовная ответственность по статье «изготовление либо хранение с целью распространения с использованием глобальной компьютерной сети Интернет фото порнографического характера», напомнили в столичном ГУВД.