2019-03-07T17:44:37+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Чтобы найти себе подругу, борисовчанин постил порно в соцсетях

Сейчас на него могут возбудить уголовное дело
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Чтобы найти себе подругу, борисовчанин постил порно в соцсетяхЧтобы найти себе подругу, борисовчанин постил порно в соцсетяхФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

За распространение фотографий порнографического характера милиция задержала 20-летнего жителя Борисова. 21-летний парень попался на том, что постил порно в одну из популярных групп «Вконтакте». Другой молодой человек, минчанин, заметил это и сообщил о противоправных действиях пользователя соцсети в милицию.

Правоохранителя быстро нашли парня, оказалось, что раньше проблем с законом у него не было. А фотографии порнографического характера он оставлял в соцсети, чтобы привлечь к себе внимание и найти себе подругу - так он признался милиционерам.

Материалы милицейской проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки, ведь за такое грозит уголовная ответственность по статье «изготовление либо хранение с целью распространения с использованием глобальной компьютерной сети Интернет фото порнографического характера», напомнили в столичном ГУВД.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В преддверии Европейский игр в Берлине презентовали туристические возможности Беларуси
В Добруше после апелляции прокурора мужчине, избивавшему жену, дали 2 года химии
В Малоритском районе в огне погибла пожилая женщина
В Фаниполе водитель насмерть сбил женщину и скрылся
На Зыбицкой в Минске установят 6-метрового слона Сальвадора Дали
В Витебске мужчины в касках влезли в окно роддома
Мошенник предлагал людям вести совместный бизнес и присваивал их деньги
Правительство ожидает, что курс доллара вырастет до 2,38 руб
Водолазы нашли тела рыбаков, которые провалились под лед в Березовском районе
Мингорисполком отказал в проведении Дня Воли у Оперного театра
Курс белорусского рубля вырос перед длинными выходными
Одежда, сумки, нижнее белье: что покупали белорусы к 8 Марта
В Бресте запустили оплату проезда в общественном транспорте через смартфон
Покупатели автомобиля теперь могут проверить, не находится ли он в розыске
Стало известно, где откроется первый в Беларуси магазин H&M
Избивал, унижал кадетов: замдиректора училища будут судить
+14, а потом снег: погода на выходные в Беларуси
Золотовалютные резервы Беларуси выросли и составляют 7,1 млрд долларов
Центр Минска перекроют из-за женского забега к 8 Марта
22-летнюю барменшу с наркотиками задержали в Минске
К 8 Марта Центральный ботанический сад подготовил экспозицию орхидей
Александр Лукашенко: Беларусь прославляют успехи и победы женщин
В школах на Гомельщине начнут выращивать арбузы, как у президента