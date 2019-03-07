2019-03-07T18:18:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Малоритском районе в огне погибла пожилая женщина

Пожар произошел в ее доме
Надежда БУТОВИЧ
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83-летняя женщина погибла в огне. Фото-иллюстрация: МЧС.83-летняя женщина погибла в огне. Фото-иллюстрация: МЧС.
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Трагедия произошла поздно вечером в среду, 6 марта, сообщают в пресс-службе Брестского областного УМЧС.

Примерно в 22.10 раздался звонок на телефон дежурной службы местного МЧС. Звонили очевидцы, которые сообщили, что в деревне Черняны в Малоритском районе горит жилой деревянный дом. Загорелась усадьба на улице Октябрьская, в которой проживала пенсионерка 1936 года рождения.

Прибывшие на место происшествия спасатели увидели объятое огнем жилище. Сотрудники МЧС оперативно локализовали и ликвидировали возгорание, однако огонь уже спел нанести непоправимый урон. Пожаров уничтожены кровля, перекрытия, стены, отделка и имущество внутри дома. Не удалось спасти хозяйку, 83-летняя женщина погибла в огне.

По факт ЧП проводится проверка, устанавливается причина произошедшего возгорания.

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