В Малоритском районе в огне погибла пожилая женщина

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла поздно вечером в среду, 6 марта, сообщают в пресс-службе Брестского областного УМЧС.

Примерно в 22.10 раздался звонок на телефон дежурной службы местного МЧС. Звонили очевидцы, которые сообщили, что в деревне Черняны в Малоритском районе горит жилой деревянный дом. Загорелась усадьба на улице Октябрьская, в которой проживала пенсионерка 1936 года рождения.

Прибывшие на место происшествия спасатели увидели объятое огнем жилище. Сотрудники МЧС оперативно локализовали и ликвидировали возгорание, однако огонь уже спел нанести непоправимый урон. Пожаров уничтожены кровля, перекрытия, стены, отделка и имущество внутри дома. Не удалось спасти хозяйку, 83-летняя женщина погибла в огне.

По факт ЧП проводится проверка, устанавливается причина произошедшего возгорания.