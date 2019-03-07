В Добруше после апелляции прокурора мужчине, избивавшему жену, дали 2 года химии

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Житель Добрушского района предстал перед судом за то, что в 2018 году систематически на протяжении 9 месяцев избивал супругу «по пьяной лавочке», сообщают в пресс-службе Гомельской областной прокуратуры.

А в сентябре прошлого года он так избил жену, что нанес ей длительное расстройство здоровья – примерно на 4 месяца. 34-летнего истязателя приговорили к одному году лишения свободы без штрафа и с отсрочкой наказания на год.

В прокуратуре решили, что наказание не соответствует степени вины и является слишком мягким. Отрицательно характеризуется и сам обвиняемый: мужчина нигде не работает, часто привлекается за хулиганства, причем штрафы по этим обвинениям до сих пор не погасил. Кроме того, супругу он избивал в пьяном виде на глазах у троих малолетних детей.

Судебная коллегия облсуда Гомеля изменила приговор на 2 года химии без штрафа. Приговор вступил в законную силу.