2019-03-07T19:01:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Добруше после апелляции прокурора мужчине, избивавшему жену, дали 2 года химии

Первый суд вынес истязателю «мягкий» приговор
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчине ужесточили приговор из-за его асоциальной характеристики и злоупотребления алкоголем.Мужчине ужесточили приговор из-за его асоциальной характеристики и злоупотребления алкоголем.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Житель Добрушского района предстал перед судом за то, что в 2018 году систематически на протяжении 9 месяцев избивал супругу «по пьяной лавочке», сообщают в пресс-службе Гомельской областной прокуратуры.

А в сентябре прошлого года он так избил жену, что нанес ей длительное расстройство здоровья – примерно на 4 месяца. 34-летнего истязателя приговорили к одному году лишения свободы без штрафа и с отсрочкой наказания на год.

В прокуратуре решили, что наказание не соответствует степени вины и является слишком мягким. Отрицательно характеризуется и сам обвиняемый: мужчина нигде не работает, часто привлекается за хулиганства, причем штрафы по этим обвинениям до сих пор не погасил. Кроме того, супругу он избивал в пьяном виде на глазах у троих малолетних детей.

Судебная коллегия облсуда Гомеля изменила приговор на 2 года химии без штрафа. Приговор вступил в законную силу.

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