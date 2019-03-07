В Берлине презентовали туристический потенциал Беларуси

Международные соревнования могут привлечь в Беларусь много туристов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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В Берлине проходит традиционная международная турвыставка «ITB Berlin», она продлится до 10 марта. На форуме также представлен и национальный стенд Беларуси, проинформировали belta.by в Национальном агентстве по туризму.

Накануне открытия выставки похожую презентацию туристического потенциала нашей страны провели в белорусском посольстве в столице ФРГ. Тогда на мероприятии присутствовали спортсмены и руководство спортфедераций Германии, зарубежные туристические компании, бизнесмены и журналисты. Теперь же «Беларусь туристическую» увидит и более широкий круг людей.

– ITB Berlin – это главнейший форум туристической отрасли, куда вовлечен весь мир. Именно на этой выставке формируются модные тенденции и векторы дальнейшего развития международного туризма, – объяснили в Нацагентстве.

К слову, туристические возможности Беларуси сакцентированы на грядущие Вторые Европейские игры, когда будет возможен безвизовый въезд в страну.