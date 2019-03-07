2019-03-07T20:23:24+03:00
Общество
КП Беларусь

МИД: Литва культивирует страхи о Белорусской АЭС из-за президентской гонки

В дипведомстве рассказали о когнитивном диссонансе из-за заявлений Грибаускайте
Надежда БУТОВИЧ
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Даля Грибаускайте объявила о непримиримости к Белорусской АЭС. Фото: DELFI.Даля Грибаускайте объявила о непримиримости к Белорусской АЭС. Фото: DELFI.
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После встречи с президентом Австрии и премьер-министром Финляндии глава Литвы Даля Грибаускайте заявила, что все страны поддерживают «непримиримую позицию» в отношении БелАЭС. За комментарием агентство «РИА Новости» обратилось в пресс-службу белорусского дипведомства.

– Мы ознакомились с этими сообщениями и испытали когнитивный диссонанс, – поразился Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИДа Беларуси. – Так как есть ощущение, что либо политики были на разных встречах, либо есть проблемы перевода.

Дело в том, что кроме заявления Грибаускайте, в СМИ и пресс-службах этих стран нет другой информации о том, что на переговорах обращались к теме Белорусской атомной электростанции.

Кроме того, Финляндия сама планирует строить АЭС по схожему с белорусским проекту. И, если они противятся БелАЭС – то сложившая ситуация сюрреалистична, уверены в МИДе республики.

– В Литве сейчас идет гонка за президентское кресло, а нагнетание в обществе необоснованных страхов – традиционный способ ее ведения, – подытожил Глаз.

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