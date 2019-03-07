В Минске ищут трех женщин, которые украли цветы из подъезда

Девушки в два часа ночи вынесли цветы из подъезда. Фото: ГУВД.

Растения были в цветочных горшках и стоили около 150 рублей

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Неприятный инцидент произошел на территории Советского района Минска в середине февраля, сообщают в ГУВД.

Поздно ночью в период с 02.00 до 02.30 часов 10 февраля три неизвестные женщины похитили из подъезда цветы, украшавшие подъезд в доме №34 на улице Мирошниченко. Девушки проникли среди ночи в подъезд и унесли с собой на улицу комнатные растения.

Сообщается, что были похищены два горшка с цветами, нанесенный ночными воровками ущерб потерпевшие оценили в 150 белорусских рублей.

Известно, что молодых злоумышленниц засняла камера видеонаблюдения подъезда. Девушкам на вид около 18-20 лет, они примерно одного роста – 165–170 сантиметров. В тот вечер они были в длинных болоньевых пальто, с шарфами, но без шапок. Двое из девушек были с серыми рюкзаками за плечами.

Если вы узнали девушек на фото – позвоните в милицию.