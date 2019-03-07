В Бресте в ДТП пострадал 69-летний водитель

Изменить размер текста: A A

Авария с пострадавшим пожилым водителем произошла в областном центре в среду, 6 марта, информируют в пресс-службе Госавтоинспекции Брестчины.

В ДТП на брестской улице Зубачева в направлении от Варшавского моста к проспекту Машерова столкнулись два легковых автомобиля, за рулем которых были жители Бреста. Примерно 07.45 часов 69-летний водитель «Фольксвагена-Гольф» не успел затормозить, когда перед ним остановилась попутно едущая «Ауди 100».

Таким образом, столкновение произошло из-за того, что пожилой водитель выбрал небезопасную дистанцию. В итоге пенсионер получил в аварии травмы, ему понадобилась помощь медиков. К счастью, брестчанину не потребовалась госпитализация и его вскоре отпустили домой.

В ГАИ напоминают водителям о необходимости соблюдения безопасной скорости и дистанции при движении. Внимательность, осторожность и соблюдение правил помогают прогнозировать ситуацию на дороге!