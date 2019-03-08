КП Беларусь
В Оршанском районе тягач насмерть сбил пенсионерку
Водитель не справился с управлением
Пешеход погибла в результате наезда большегруза. Фото: ГАИ Витебск
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7 марта около двух часов дня на дороге «Орша-Дубровно» в деревне Стаховка 28-летний водитель, управляя тягачом «МАЗ» с полуприцепом, ехал в направлении Орши. На этом участке он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где сбил 75-летнюю местную жительницу, сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома.
От полученных травм пенсионерка погибла на месте происшествия