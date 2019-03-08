В Оршанском районе тягач насмерть сбил пенсионерку

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7 марта около двух часов дня на дороге «Орша-Дубровно» в деревне Стаховка 28-летний водитель, управляя тягачом «МАЗ» с полуприцепом, ехал в направлении Орши. На этом участке он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где сбил 75-летнюю местную жительницу, сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома.

От полученных травм пенсионерка погибла на месте происшествия