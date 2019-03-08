В Витебске оцепили ресторан из-за подозрительной сумки

В итоге в рюкзаке нашли студенческие конспекты

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Вечером 7 марта около 19:00 в милицию поступило сообщение от гражданина: оставленный без присмотра рюкзак вызывает подозрения. Он находился возле ресторана быстрого питания «Макдональдс».

На место прибыли расчеты МЧС, скорой помощи и саперно-пиротехническая группа войсковой части 5524. Потенциально опасную территорию оцепили. Эвакуация людей и персонала из здания кафе не проводилась.

После обследования предмета с помощью служебной собаки и саперов, взрывоопасных предметов обнаружено не было. В рюкзаке оказались вещи и студенческие конспекты. Рюкзак передан в Октябрьский РОВД, сообщает УВД Витебска.