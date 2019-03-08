Наталья Эйсмонт о «Большом разговоре»: «Если бы я отбирала вопросы, президент бы мне голову открутил»

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Наталья Эйсмонт в телепрограмме ОНТ «Марков. Ничего личного» поведала о закулисье и подготовке к недавнему «Большому разговор», когда Александр Лукашенко около семи часов отвечал на вопросы белорусских и зарубежных журналистов, экспертов.

«Большой разговор с президентом»: Лукашенко отвечал на вопросы 7 часов 21 минуту

- Вопросы и темы, несмотря на то, что сейчас пишут и говорят, не отбираются никак. Этого нет и быть не может. Если бы я отбирала вопросы и темы, мне Президент просто бы голову открутил. Это грубо, но это правда, - отметила Наталья Эйсмонт. - Лично мне было бы намного проще, если бы это было срежиссировано и был сценарий. Но этого в наших реалиях просто не может быть. Я не знала, о чем спросят государственные журналисты - наших центральных СМИ, не говоря уже об оппозиционных.

Еще Наталья Эйсмонт сказал, что Александру Лукашенко не нужен пиар как таковой.

- Неужели хоть один человек в мире может вообще сказать, что нашему Президенту нужен политтехнолог или политтехнологии? – задалась вопросом пресс-секретарь. Он добавила, что встреча президента с актером Жераром Депардье не была пиаром, мол, сам француз просил об аудиенции. И ему еще пришлось подождать.

- Сыновья, косьба, рубка дров - это все президента жизнь. Президент вообще очень негативно относится к пиару, как к явлению. Он к нему относится как к чему-то совершенно искусственному. И у меня в этом смысле, как у пресс-секретаря, нет никакой необходимости придумывать что-то дополнительно. Только лишь потому, что у президента жизнь построена так, что никакого пиара не надо, - отметила Наталья Эйсмонт.

Также она высказала мысль, что слово «диктатура» стало брендом:

- Ведь мы это слово действительно употребляем в совершенно разных уже смыслах. Иногда с таким сатирическим оттенком. А иногда мне кажется, что сегодня, в 2019 году, слово диктатура уже порой, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, приобретает какой-то позитивный оттенок... Мы видим, что происходит вокруг, мы видим хаос, порой беспорядок...

Эйсмонт добавила, что, возможно, в будущем в мире появится запрос на диктатуру, она будет ассоциироваться с дисциплиной, порядком, спокойной жизнью.

- Ну что говорить. Мне кажется, мы уже так часто произносим это слово, что диктатура — это наш бренд, - сказала Эйсмонт.