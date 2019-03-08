2019-03-08T13:56:19+03:00
Спорт
КП Беларусь

Азаренко и Свитолина проиграли уже в первом круге престижного турнира в Индиан-Уэллсе

Хотя были фаворитами
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Виктория Азаренко Фото: j48tennis.netВиктория Азаренко Фото: j48tennis.net
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Белорусско-украинский дуэт Виктория Азаренко - Элина Свитолина проиграли в матче первого круга парного разряда престижного турнира в Индиан-Уэллсе. Они уступили польско-китайскому тандему Алисия Росольска/Чжаоксюан Янг - 5:7, 6:4, 8:10. Хотя шансы Азаренко и Свитолиной расценивались более предпочтительно. Матч длился более полуторачасовая.

На прошлой неделе в паре с китаянкой Сайсай Чжэн Азаренко победила на турнире в Акапулько.

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