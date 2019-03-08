КП Беларусь
Шесть новых зарубежных телеканалов начнут вещание в Беларуси
Мининформ дал добро. Это развлекательные, спортивные и познавательные каналы
В Беларуси начнут вещание шесть иностранных телепрограмм.Фото: Владимир КРИУЛИН
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Мининформации выдало разрешение на распространение на территории Беларуси шести иностранных телеканалов: «Дом Кино Премиум / Дом Кино PREMIUM / Dom Kino PREMIUM», «ТАЙНА», «Duck TV HD», «Duck TV», «Живая планета» и «Мотор ТВ».
Как отмечается на сайте министерства, эти телеканалы имеют художественную, детскую, познавательную и спортивную направленность.
Разрешения выданы на три года.