2019-03-08T15:11:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Шесть новых зарубежных телеканалов начнут вещание в Беларуси

Мининформ дал добро. Это развлекательные, спортивные и познавательные каналы
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В Беларуси начнут вещание шесть иностранных телепрограмм.В Беларуси начнут вещание шесть иностранных телепрограмм.Фото: Владимир КРИУЛИН
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Мининформации выдало разрешение на распространение на территории Беларуси шести иностранных телеканалов: «Дом Кино Премиум / Дом Кино PREMIUM / Dom Kino PREMIUM», «ТАЙНА», «Duck TV HD», «Duck TV», «Живая планета» и «Мотор ТВ».

Как отмечается на сайте министерства, эти телеканалы имеют художественную, детскую, познавательную и спортивную направленность.

Разрешения выданы на три года.

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