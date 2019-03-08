В Минске установили скульптуру семиметрового слона Сальвадора Дали

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Семиметровую скульптуру слона установили 8 марта на улице Зыбицкой, передает «Минск-Новости». Это композиция – отсылка к картине испанского художника Сальвадора Дали. Ожидается, что еще одна скульптура всемирно известного автора появится у здания Национального художественного музея. Обе они будут экспонироваться до 30 июня. Эти работы впервые приехали в Восточную Европу и на постсоветское пространство.

Произведения – часть международного выставочного проекта «Сальвадор Дали», который начнет работу в художественном музее и галерее «Либра» 16 марта. Посетители смогут увидеть более сотни произведений великого сюрреалиста: ювелирные изделия, скульптуру и графику. Все эти артефакты из коллекции «Вселенная Дали» (Dali Universe), которая считается одним из крупнейших частных собраний скульптуры и декоративно-прикладного искусства Сальвадора Дали. Ее основатель — итальянский арт-дилер и коллекционер Бениамино Леви.