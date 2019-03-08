КП Беларусь
Рэпер Макс Корж и его супруга Татьяна ждут пополнение в семействе
Первому ребенку, дочке Эмилии, в этом году исполнится шесть лет
Татьяна Корж сообщила в Instagram, что ждет ребенка. Фото: instagram.com/tatsianakorzh
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Рэпер Макс Корж и его жена Татьяна скоро станут родителями во второй раз. Татьяна Корж сообщила об этом в Instagram, опубликовав фото с хэштегом #вожидании
В прошлом году Макс Корж отметил 30-летие, пара в браке чуть больше шести лет. Дочке Эмилии в апреле исполнится шесть лет.
Фото: instagram.com/tatsianakorzh
Максим, Татьяна и Эмилия Корж. Фото: instagram.com/tatsianakorzh
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