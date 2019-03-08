2019-03-08T17:42:01+03:00
Звезды
КП Беларусь

Рэпер Макс Корж и его супруга Татьяна ждут пополнение в семействе

Первому ребенку, дочке Эмилии, в этом году исполнится шесть лет
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Татьяна Корж сообщила в Instagram, что ждет ребенка. Фото: instagram.com/tatsianakorzhТатьяна Корж сообщила в Instagram, что ждет ребенка. Фото: instagram.com/tatsianakorzh
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Рэпер Макс Корж и его жена Татьяна скоро станут родителями во второй раз. Татьяна Корж сообщила об этом в Instagram, опубликовав фото с хэштегом #вожидании

В прошлом году Макс Корж отметил 30-летие, пара в браке чуть больше шести лет. Дочке Эмилии в апреле исполнится шесть лет.

Фото: instagram.com/tatsianakorzh

Фото: instagram.com/tatsianakorzh

Максим, Татьяна и Эмилия Корж. Фото: instagram.com/tatsianakorzh

Максим, Татьяна и Эмилия Корж. Фото: instagram.com/tatsianakorzh

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