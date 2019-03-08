2019-03-08T18:08:30+03:00
Общество
КП Беларусь

В Могилеве подаренный китайцами электробус «сошел с ума» и протаранил остановку

Вероятно, после поворота в электробусе заклинило рулевое управление [фото]
Геннадий МОЖЕЙКО
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В Могилеве подаренный китайцами электробус «сошел с ума» и протаранил остановку. Фото: Павел Яцковский, сообщество МОГИЛЕВ Live, ok.ru.В Могилеве подаренный китайцами электробус «сошел с ума» и протаранил остановку. Фото: Павел Яцковский, сообщество МОГИЛЕВ Live, ok.ru.
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Все случилось в ночь на 8 марта в центре Могилева – на площади Оржоникидзе. Электробус с именем «Хунань», ехавший по маршруту №4, поворачивал с улицы Болдина на улицу Челюскинцев. Но по каким-то причинам водитель электробуса не смог завершить поворот и машина на полном ходу выехала на тротуар и протаранила павильон остановочного пункта. Известно, что водитель не пострадал. О том, были ли в салоне пассажиры – пока не уточняется. На самой остановке также никто не пострадал. Одна из причин – техническая неисправность. Вероятно, в электробусе заклинило рулевое управление и колеса остались вывернутыми.

Вероятно, в электробусе заклинило рулевое управление и колеса остались вывернутыми. Фото: Павел Яцковский, сообщество МОГИЛЕВ Live, ok.ru.

Вероятно, в электробусе заклинило рулевое управление и колеса остались вывернутыми. Фото: Павел Яцковский, сообщество МОГИЛЕВ Live, ok.ru.

Напомним, два китайских электробуса появились на улицах Могилева в январе прошлого года. Их к 750-летнию города подарила администрация китайской провинции Хунань. Это абсолютно новая модель – на тот момент в мире было всего четыре таких образца: два ездят в Риме, и два – в Могилеве. На одной зарядке электробус проезжает 150 километров, а заряжается за 2 часа. Электробусы получили собственные имена. Красный электробус назвали «Могилев», а зеленый – который попал в аварию – «Хунань». Несколько месяцев электробусы ездили пустыми – их испытывали. После чего проверили – все было хорошо. И только после этого машины стали возить пассажиров по троллейбусному маршруту №4.

Машина на полном ходу выехала на тротуар и протаранила павильон остановочного пункта. Фото: Павел Яцковский, сообщество МОГИЛЕВ Live, ok.ru.

Машина на полном ходу выехала на тротуар и протаранила павильон остановочного пункта. Фото: Павел Яцковский, сообщество МОГИЛЕВ Live, ok.ru.

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