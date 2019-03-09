2019-03-09T09:57:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В метро мужчина упал между вагонами на рельсы

Он остался жив, его достали с путей и передали врачам скорой
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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На станции метро «Пушкинская» на рельсы упал человек.На станции метро «Пушкинская» на рельсы упал человек.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В Минске в праздничный день, 8 марта, не обошлось без происшествий. Так, около 20.43 на станции метро «Пушкинская» на рельсы упал человек.

-На станции между вагонами состава упал мужчина, - цитирует belta.by Андрей Дроб.

С контактного рельса было сразу же снято напряжение, и уже спустя 5 минут движение поездов быдо восстановлено. С пассажиром все хорошо, он жив. Его достали с путей и отвели к врачам скорой помощи, которые прибыли на станцию.

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