В метро мужчина упал между вагонами на рельсы

Он остался жив, его достали с путей и передали врачам скорой

Изменить размер текста: A A

В Минске в праздничный день, 8 марта, не обошлось без происшествий. Так, около 20.43 на станции метро «Пушкинская» на рельсы упал человек.

-На станции между вагонами состава упал мужчина, - цитирует belta.by Андрей Дроб.

С контактного рельса было сразу же снято напряжение, и уже спустя 5 минут движение поездов быдо восстановлено. С пассажиром все хорошо, он жив. Его достали с путей и отвели к врачам скорой помощи, которые прибыли на станцию.