2019-03-09T11:18:30+03:00
Общество
КП Беларусь

До 17 градусов тепла. В Беларуси 8 марта зафиксирован температурный рекорд

Теплее всего в этот день было в Брагине и Бресте
Ольга ШИЛАК
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8 марта практически во всех областных центрах были побиты температурные рекорды8 марта практически во всех областных центрах были побиты температурные рекордыФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Необычайно теплым выдалось в Беларуси 8 марта: целый день светило солнце, жители сменили зимние пуховики на весенние пальто и куртки. Настоящая весна! Синоптики говорят, что практически во всех областных центрах были побиты температурные рекорды. К примеру, в Минске в этот день днем было 12,9 градуса тепла. Предыдущий максимум был в 1990 году, тогда воздух прогрелся до +9,8 градуса.

Теплее всего в этот день было в Брагине – 17 градусов тепла. Прошлый рекорд был в 2016 году, тогда там было +14,8 градуса, сообщает belta.by со ссылкой на Белгидромет. Почти также тепло было и в Бресте – +15 градусов.

К слову, март в Беларуси начался в целом с теплой, но ветреной погоды. Синоптики говорят, что в начале недели нас ждет небольшое похолодание.

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