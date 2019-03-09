2019-03-09T12:10:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лунинецком районе мужчина убил свою жену, тещу и ее брата, а затем пытался выстрелить себе в голову

Он остался жив, сейчас находится под конвоем в больнице
Ольга ШИЛАК
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Тот самый дом в Лунинецком районе, где все произошло Фото: СКТот самый дом в Лунинецком районе, где все произошло Фото: СК
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Все произошло 8 марта, в Лунинецком районе. В милицию позвонила женщина и рассказала, что в отношении нее совершаются противоправные действия. На место выехали сотрудники милиции, однако по приезду обнаружили тела трех местных жителей.

Специалистам удалось восстановить картину произошедшего. Оказалось, 66-летний мужчина с женой был в гостях у тещи. Между ними вспыхнула ссора, как вдруг он схватил оружие и выстрелил в свою 56-летнюю супругу, ее 78-летнюю мать и 50-летнего брата. Все они скончались на месте.

После этого мужчина пытался из ружья выстрелить себе в голову, но остался жив. И сейчас он находится под конвоем в больнице.

На него завели уголовное дело по п.1 и п.2 ч.2 ст.139 (убийство) УК. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до смертной казни. Как отмечают в Следственном комитете, подозреваемый раньше к уголовной ответственности не привлекался. Разрешения на хранение оружия он не имел.

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