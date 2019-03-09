Виктория Азаренко уступила Серене Уильямс на турнире в Индиан-Уэллсе

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Весьма драматичной получилась игра двух самых известных теннисисток мира – американки Серены Уильямс и белоруски Виктории Азаренко. Матч проходил во время турнира в американском Индиан-Уэллсе. И длился он более двух часов. Сперва Азаренко вышла в лидеры, однако затем уступила свой сопернице в двух сетах - 5:7, 3:6. Таким образом, 1/32 финала турнира закончилась для спортсменки поражением.

Напомним, последний раз две титулованные спортсменки встречались в 2016 году, тоже на турнире в Индиан-Уэллсе.