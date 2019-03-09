90 канистр по 10 литров. В Калинковичском районе милиция нашла в лесу тайник с контрафактным спиртом

Тайник был в лесу, в полутора километрах от деревни. Сейчас контрафакт изъяли и отправили на экспертизу

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7 марта сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и участковые Калинковичского РОВД нашли тайник с контрафактным спиртом. Он был в лесу, в 1,5 километрах от одной из деревень Калинковичского района.

-Всего изъято 90 полимерных канистр емкостью по 10 литров. На каждой их них имеется надпись «Спирт этиловый. Концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм», - уточняют в МВД.

Сейчас контрафакт отправили на экспертизу.