В Лунинецком районе грузовик насмерть сбил пенсионера

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Все произошло в ночь на 8 марта, в Лунинецком районе. Около 3 часов ночи по дороге ехал 35-летний водитель грузовика с прицепом. В это время 72-летний мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. Фура наехала на пенсионера. От полученных телесных повреждений он скончался на месте ДТП.

В ГАИ МВД еще раз напоминают несколько простых правил, о которых нужно помнить, переходя дорогу.

1.Переходить дорогу только в установленных местах.

2.Перед выходом на проезжую часть убедиться в том, что все автомобили успели остановиться. Аккуратно приближаться к краю проезжей части, чтобы не соскользнуть под колеса.

3.Обозначать себя световозвращающими элементами.

4.На загородных трассах двигаться по обочинам и лишь в крайних случаях, когда обочина не пригодна для передвижения, по краю проезжей части и в обязательном порядке навстречу движения транспортных средств.