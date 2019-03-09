2019-03-09T16:50:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси 10 марта: сильный ветер и до 9 градусов тепла

Доставайте зонтики! Синоптики также обещают мокрый снег и дожди
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
Поделиться:
В ближайшее время нас вновь ждет ветреная погода.В ближайшее время нас вновь ждет ветреная погода.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Начало весны выдалось весьма теплым, 8 марта в стране и вовсе был побит температурный рекорд. 9 марта же стало немного холоднее, да и ветер усилился. Как сообщают синоптики Белгидромета, в ближайшее время нас вновь ждет ветреная погода.

Так, в воскресенье, 10 марта, Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов от циклона, смещающегося на северо-западные районы европейской части России. И во многих районах страны сохранится ветер порывами до 15-20 м/с, утром и днем местами порывы до 22 м/с. Также ожидаются дождь, мокрый снег. Температура воздуха минимальная ночью 0..+5°С, максимальная - днем +2..+9°С.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Лунинецком районе грузовик насмерть сбил пенсионера
90 канистр по 10 литров. В Калинковичском районе милиция нашла в лесу тайник с контрафактным спиртом
Виктория Азаренко уступила Серене Уильямс на турнире в Индиан-Уэллсе
В Лунинецком районе мужчина убил свою жену, тещу и ее брата, а затем пытался выстрелить себе в голову
До 17 градусов тепла. В Беларуси 8 марта зафиксирован температурный рекорд
В метро мужчина упал между вагонами на рельсы
В Могилеве подаренный китайцами электробус «сошел с ума» и протаранил остановку
Рэпер Макс Корж и его супруга Татьяна ждут пополнение в семействе
В Минске установили скульптуру семиметрового слона Сальвадора Дали
Шесть новых зарубежных телеканалов начнут вещание в Беларуси
Азаренко и Свитолина проиграли уже в первом круге престижного турнира в Индиан-Уэллсе
Наталья Эйсмонт о «Большом разговоре»: «Если бы я отбирала вопросы, президент бы мне голову открутил»
В Витебске оцепили ресторан из-за подозрительной сумки
В Оршанском районе тягач насмерть сбил пенсионерку
В Бресте в ДТП пострадал 69-летний водитель
В Минске ищут трех женщин, которые украли цветы из подъезда
«Избили из-за длинных волос»: в Могилеве два 18-летних парня напали на учащегося колледжа
МИД: Литва культивирует страхи о Белорусской АЭС из-за президентской гонки
В Берлине презентовали туристический потенциал Беларуси
В Добруше после апелляции прокурора мужчине, избивавшему жену, дали 2 года химии
В Малоритском районе в огне погибла пожилая женщина
Чтобы найти себе подругу, борисовчанин постил порно в соцсетях