Погода в Беларуси 10 марта: сильный ветер и до 9 градусов тепла

Изменить размер текста: A A

Начало весны выдалось весьма теплым, 8 марта в стране и вовсе был побит температурный рекорд. 9 марта же стало немного холоднее, да и ветер усилился. Как сообщают синоптики Белгидромета, в ближайшее время нас вновь ждет ветреная погода.

Так, в воскресенье, 10 марта, Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов от циклона, смещающегося на северо-западные районы европейской части России. И во многих районах страны сохранится ветер порывами до 15-20 м/с, утром и днем местами порывы до 22 м/с. Также ожидаются дождь, мокрый снег. Температура воздуха минимальная ночью 0..+5°С, максимальная - днем +2..+9°С.