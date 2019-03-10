ДТП в Телеханах: водитель насмерть задавил лежащего во дворе пешехода

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Трагедия произошла около 23.53 8 марта в городском поселке Телеханы. Водитель «Ауди А4» ехал по двору между домами №4 и №6. Пешехода, который лежал на дороге, он не увидел – на мужчине не было фликеров или яркой одежды.

Он наехал на него – лежащий на дороге пьяный мужчина получил различные травмы, не совместимые с жизнью – утром 9 марта мужчина умер в реанимации центральной больницы Ивацевичей, сообщает gaibrest.by.