КП Беларусь
Сегодня христиане отмечают Прощеное воскресенье
10 марта, в последний день Масленицы, православные отмечают Прощеное воскресенье
Фото: архив КП.
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По традиции, в этот день нужно помириться с теми, с кем вы в ссоре, и попросить прощения у родных, близких, у друзей и у коллег – за сознательные или бессознательные обиды. В ответ нужно простить тех, кто попросит прощения у вас: «Прости меня» - «Бог простит, и я прощаю».
Вечером Прощеного воскресенья обычно поминают умерших. Там, где сохранился обычай, сжигают чучело Масленицы.
А завтра начнется Великий пост, который продлится 48 дней до самой Пасхи.