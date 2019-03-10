Сегодня христиане отмечают Прощеное воскресенье

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По традиции, в этот день нужно помириться с теми, с кем вы в ссоре, и попросить прощения у родных, близких, у друзей и у коллег – за сознательные или бессознательные обиды. В ответ нужно простить тех, кто попросит прощения у вас: «Прости меня» - «Бог простит, и я прощаю».

Вечером Прощеного воскресенья обычно поминают умерших. Там, где сохранился обычай, сжигают чучело Масленицы.

А завтра начнется Великий пост, который продлится 48 дней до самой Пасхи.