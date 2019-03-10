КП Беларусь
ДТП в Ивановском районе: легковушка влетела в дерево, пострадало три человека
Авария случилась на закруглении дороги Р144 Иваново - граница Украины
Фото носит иллюстративный характер.Фото: Сергей ГАПОН
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«Ауди А6» на скорости вылетела в кювет и врезалась в дерево. Это случилось 9 марта около шести часов вечера в трех километрах от деревни Рудск.
Спасатели МЧС выехали на место происшествия, сообщает belta.by. Там они обнаружили водителя и двух пассажиров - все трое получили травмы. Машина была смята, людей пришлось вырезать специальным инструментом.
Людей сразу же отвезли в центральную районную больницу.