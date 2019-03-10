КП Беларусь
Пожар в частном доме в Минске: 78-летняя бабушка спаслась сама, ее дочь и внучку уберегли сотрудники МЧС
Сгорели вещи в одной из комнат и в коридоре
Фото: МЧС
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Рано утром в воскресенье 10 марта очевидцы позвонили в МЧС: люди заметили дым, который валил из-под крыши частного дома на улице Авангардной.
Сотрудники МЧС, которые прибыли на место происшествия, обнаружили возгорание в коридоре и одной из жилых комнат. В доме были люди - 59-летняя женщина и ее 32-летняя дочь. 87-летняя хозяйка дома к моменту приезда спасателей смогла покинуть жилье.
Работники газодымозащитной службы нашли одну из женщин в бессознательном состоянии, врачи провели реанимацию. Самая младшая жертва пожара была в сознании, она не пострадала.