73-летнему митрополиту Тадеушу Кондрусевичу делают операцию на позвоночнике

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Сейчас католический архиепископ-митрополит Минско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич находится в больнице. Ему сделают операцию на позвоночнике. Об этом стало известно из обращения редакции портала Catholic.by.

- Редакции портала Catholic.by обращается с просьбой ко всем своим читателям - верующим и людям доброй воли, чтобы в своих молитвах, а также великопостных постановлениях особым образом помнили об архиепископе и молились, прося об успешной операции и скорейшем возвращении здоровья.

С 10 марта митрополит временно передал полномочия генеральному викарию епископу Юрию Кособудскому. Это случилось в соответствии с каноническим правом.