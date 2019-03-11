КП Беларусь
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Призовой фонд турнира - 9 миллионов долларов
Арина Соболенко успешно сыграла в паре с бельгийкой Элис Мертенс.
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Белорусская теннисистка играла в паре с бельгийкой Элис Мертенс. В матче 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе они обыграли Ракель Атаво из США и Катарину Среботник из Словении (5:7, 6:3, 11:9), сообщает pressball.by.
В 1/4 финала белорусско-бельгийский дуэт сыграет с американками Кейтлин Кристиан и Эйжа Мухаммад.
Известно, что призовой фонд турнира - 9 миллионов долларов.
Напомним, минувший сезон стал для Арины Соболенко очень успешным. Она выиграла свои первые турниры в серии WTA и заработала 1,8 миллиона долларов призовых.