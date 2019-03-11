2019-03-11T10:26:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В центре Минска в Свислочи утонул человек

Трагедия произошла возле станции метро "Первомайская"
Ирина ВЕТРОВА
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ЧП произошло возле станции метро "Первомайская". Фото: svaboda.orgЧП произошло возле станции метро "Первомайская". Фото: svaboda.org
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Все случилось примерно в 21.45 в воскресенье, 10 марта, сообщает svaboda.org.

По словам очевидца Даниила, он выходил из метро и услышал звук воды. Когда он увидел тонущего мужчину, сразу вызвал спасателей и попытался ему помочь - стал подавать руку. Но мужчина не реагировал.

Около пяти минут он держался на воде, а потом утонул.

Примерно в 22.20 водолазы достали тело мужчины из реки. Медики констатировали смерть.

Как сообщили в МЧС Беларуси, тело мужчины находилось в одном метре от берега. Глубина реки в этом месте - 1,7 метра, ширина - 40 метров.

Мужчине было 32 года.

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